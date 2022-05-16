حفل زفاف في أفغانستان ينتهي بالمستشفى

شهدت قرية تاخان آباد، الواقعة في منطقة شاه هاب في إقليم تخار شمالي أفغانستان؛ حادثة مأساوية، إذ انتهى حفل زفاف أقيم في القرية بشكل مأساوي.

حيث تم نقل العروسان والعديد من الحضور إلى المستشفى الإقليمي، حيث أدخلوا العناية المركزة بعد معاناتهم من تسمم غذائي.

وقال عبد المبين صافي التابع لإدارة شرطة الإقليم الواقع في منطقة نائية إن الحضور عانوا خلال الحفل من علامات التسمم الغذائي، وأكد اعتقال أكثر من 3 شخص يعتقد أنهم كانوا وراء هذه العلمية.

يذكر أن السلطات الأفغانية أكدت فتحها تحقيقا في الحادثة؛ من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى تسمم العروسين والحضور.

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