الفريق القانوني لتويتر يتهم إيلون ماسك بخرق اتفاقية عدم الإفصاح

قال الملياردير العالمي إيلون ماسك من خلال تغريدة على تويتر: إنّ الفريق القانوني اتهمه بانتهاك اتفاقية عدم الإفصاح، بعدما قام بالكشف عن حجم عينة فحوصات منصة التواصل الاجتماعي على المستخدمين الآليين.

وأشار إلى أنّ الفريق القانوني اتصل به، بعدما كشف عن أن حجم عينة الروبوت هو 100.

وقال إنّ فريقه سيختبر عينة عشوائية من 100 متابع لمعرفة الروبوتات، وبرر اختياره الرقم 100 كحجم للعينة، بأنّ هذا ما يستخدمه تويتر لمعرفة 5% من الحسابات المزيفة.

وكان إيلون ماسك قد علّق صفقة تويتر، حتى يحصل على رقم حقيقي حول عدد الحسابات الوهمية.

يُذكر أنّ الملياردير وعد بإزالة جميع الحسابات الوهمية من تويتر، بعد سيطرته على الشركة.

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