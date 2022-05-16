حسن البلام سيعرض مسرحية سوبر ماركت في جدة

أكد الفنان الكويتي حسن البلام من خلال منشورٍ نشره على صفحته الرسمية في موقع إنستغرام، استعداده وفريقه لتقديم مسرحية “سوبر ماركت” على المسرح العربي في جدة سيتي ووك، وأشار إلى أنّ فريقه سيُقدم في كل يوم عرضين للمسرحية، بدءاً من 17 وحتى 21 مايو الجاري.

ودعا الراغبين بمتابعة المسرحية، إلى شراء التذاكر التي ستباع على الإنترنت.

وكان الفنان الكويتي قد عرض المسرحية في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

يُذكر أنّ مسرحية ” سوبر ماركت” من تأليف وإخراج عبد الله البدر، وبطولة حسن البلام، عبد العزيز النصار، محمد رمضان، طارق الحربي، نوف السلطان، وخالد السجاري.

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