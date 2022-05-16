هانفون تطلق قارئ كتب بشاشة حبر إلكتروني

كشفت شركة هانفون الصينية، عن قارئ كتب بشاشة حبر إلكتروني أطلقت عليه N10.

وقالت الشركة الصينية إنّ الهاتف سيأتي بشاشة حبر إلكتروني E Ink مقاس 10.3 بوصة، وسماكة 5.5 ملم.

وزودت هانفون قارئها الجديد بقلم كهرومغناطيسي يدعم 4.096 مستوى ضغط، وأشارت إلى أنّ الجهاز سيدعم العديد من صيغ الملفات كـePUB، وPDF، بالإضافة إلى تعديل ملفات PDF من أجل التعرف على خط اليد، ودعمه تقنيات البلوتوث، الواي فاي، وUSB.

ويتميز القارئ باحتوائه على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، تجعله يعمل لمدة 120 يوماً، وبعمله بنظام Android 11.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تُقدم أي معلومات عن موعد طرح القارئ في الأسواق، أو سعره.

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