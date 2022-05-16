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إنجاز جديد.. أطباء سعوديون ينجحون في فصل توأمين سياميين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن أطباء سعوديون من تحقيق إنجاز كبير بعدما نجحوا في فصل توأمين سياميين بعد عملية معقدة استمرت لمدة 15 ساعة.

وأقيمت العلمية على 4 مراحل في مستشفى الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وشارك فيها 24 طبيبًا من أطباء الأعصاب والتخدير والتجميل.

وقال الأطباء إن عملية فصل التوأمين يوسف وياسين تمت بنجاح، وتم نقلهما إلى قسم العناية المركزة؛ من أجل مراقبة حالتهما، وخاصة الطفل ياسين الذي تعتبر حالته حرجة.

وأشار الأطباء إلى أن هذه العملية تعد من أعقد العمليات التي أجروها خلال حياتهم.

يذكر أن هذه العلمية رقم 51 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية والذي شمل 122 توأمًا من 23 دولة.

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قناة 218 الليبية

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