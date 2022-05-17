تحديث iOS 15.5 متاح الآن – إليك أهم التغييرات الجديدة!

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث iOS 15.5 للايفون و iPadOS 15.5 لأجهزة الايباد بعد نحو شهر ونصف تقريباً من توفر النسخ التجريبية الخاصة بهما، وهنا نلقي الضوء على أبرز التغييرات والإضافات الجديدة.

تنزيل تحديث iOS 15.5

التحديث الجديد حجمه تقريباً يقارب 700 ميجابايت، ويمكن تنزيل التحديث الجديد بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديث النظام Software Update ثم تنزيل وتثبيت التحديث.

تطبيق البودكاست Podcast

تطبيق Apple Podcast الآن يحتوي على إعدادات جديدة من شأنها السماح للمستخدم بالتحكم بعدد حلقات البودكاست الصوتية التي يمكن تخزينها على الايفون أو الايباد، بعد التحديد وتجاوز الحد المسموح به سوف يتم حذف حلقات البودكاست الأقدم تلقائياً وهذا لأجل التحكم في المساحة التي يستهلكها التطبيق من السعة التخزينية للجهاز.

تطبيق المحفظة Wallet

في تطبيق المحفظة Wallet بعد تحديث iOS 15.5 ستجد في قسم ابل باي كاش هناك زران في الواجهة الرئيسية: زر “إرسال Send” وزر “طلب Request” لسهولة إدارة الأموال مباشرة من محفظتك. أيضاً تم تغيير اسم خدمة Apple Pay لتصبح Apple Cash في تطبيق الرسائل، وتم تغيير اسم بطاقة ابل الائتمانية Apple Card إلى “Titanium Card” في تطبيق المحفظة.

خاصية Universal Control

خاصية التحكم الشامل Universal Control الآن باتت متاحة رسمياً مع تحديثات iOS 15.5 و iPadOS 15.5 و macOS Monterey 12.4 وإلا لن تعمل مع الإصدارات الأقدم.

تتيح ميزة التحكم الشامل Universal Control للمستخدم نقل الملفات والتنقل بين شاشات أجهزة الايباد و ماك بوك وماك باستخدام لوحة مفاتيح أو فأرة واحدة فقط!

تطبيق المنزل Home

بعد التحديث وفتح تطبيق المنزل Home سوف يتم تذكير المستخدم للسماح بالتنبيهات الحرجة Critical Alerts وهي إشعارات سوف تصدر صوتاً حتى عندما يكون الايفون في وضع عدم الإزعاج أو الاهتزاز وهذا سيكون ذا أهمية في بعض الأحداث كانطلاق تحذير مكتشف الدخان لا تفوتك تلك الإشعارات المهمة.

دعم الروابط والمشتريات الخارجية

الآن تحديث iOS 15.5 مع تطبيقات معينة يدعم الروابط والمشتريات الخارجية التي لن تتم بالضرورة من خلال ابل أو الآب ستور وسوف يستفيد من ذلك التطبيقات التي تقدم محتوى مثل المسلسلات والأغاني والأفلام والكتب وغيرها بشرط الحصول على موافقة من ابل بذلك.

يعني حرية انتقال المستخدم من داخل التطبيق إلى رابط خارجي تابع للمطور من أجل إنشاء حساب أو إدارة بعض الأمور كالمشتريات بعيداً عن ابل والآب ستور. من أمثلة تطبيقات المحتوى التي ستدعم ذلك: سبوتيفاي، نتفلكس، هولو، وغيرها من التطبيقات المماثلة.

إصلاحات أمنية

هناك عدداً من الإصلاحات الأمنية التي تأتي مع تحديث iOS 15.5 و iPadOS 15.5 في الوايفاي والمتصفح وغيرها، هذه الثغرات لم يتم استغلالها من قِبل المخترقين لكن ابل أصلحتها على أي حال.

قد تكون تحديثات iOS 15.5 و iPadOS 15.5 آخر التحديثات الفرعية قبل الإعلان عن أنظمة iOS 16 و iPadOS 16 في مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2022 المنتظر في مطلع شهر يونيو المقبل.