هل تنتظر؟ OnePlus تعتزم إطلاق أكثر من هاتف واحد قابل للطي في عام 2023!

بناءً على تقارير جديدة، يبدو أن الشركة الصينية الرائدة، OnePlus، تعتزم إطلاق هواتفها القابلة للطي خلال عام 2023 القادم. الغريب أن التقرير أشار لهذه الهواتف بصيغة الجمع، مما يعني أن الشركة تخطط لإطلاق أكثر من هاتف ذكي واحد قابل للطي.

في حال كنت تتساءل، هذه المعلومات تأتي ألينا من Max Jambor، مُسرب شهير لأخبار هواتف الشركات الصينية التي لم ُتطلق في السوق بعد، والذي يتسم بخبرته في الحصول على أخبار صحيحة وموثوقة.

OnePlus تتجهز لطرح أكثر من هاتف واحد قابل للطي خلال عام 2023

شارك المُسرب معنا صورة تروج لهاتف ذكي قابل للطي قادم خلال عام 2023 من الشركة الصينية، ومن خلال حديث Max لأحد المتابعين، فقد أكد على أن هناك أكثر من هاتف واحد قابل للطي قادم من الشركة خلال العام المقبل.

للأسف الشديد، هذا هو كل شيء، فعلى الرغم من أننا سمعنا الكثير من الشائعات والتقارير التي تحوم حول هواتف ون بلس القابلة للطي خلال الآونة الماضية، إلا أنه يبدو أننا مُضطرين على الانتظار عدة أشهر إضافية حتى نرى هذه الهواتف على أرض الواقع.

اقترحت بعضت التقارير مؤخراً أن الشركة تتجهز لإطلاق هاتف جديد بتصميم مستوحى من هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N وهو أمر وارد جداً نظراً لأن الشركتان تخضعان للواء مجموعة شركات موحدة وهي BBK Electronics.

دعونا نذكركم فقط بأن هذه المعلومات تأتي من مصدر واحد فقط، لذا، قد يكون من الأفضل التعامل مع هذا التسريب بحذر حتى يتم التأكيد عليه من قِبل عدد أكبر من المُسربين.

سنضطر على الانتظار عدة أشهر إضافية من أجل رؤية كيف ستبدو هواتف ون بلس القابلة للطي، وبناءً على هذا التقارير، نحن في انتظار هاتفين وليس هاتف واحد.

هل تريد الشركة منافسة جالكسي زد فولد وجالكسي زد فليب

الشيء الوحيد الذي طرأ على بالي بمجرد سماع أن ون بلس تتجهز من أجل إطلاق هاتفين قابلين للطي هو أن الشركة تريد منافسة هواتف سامسونج الرائدة، حيث تُطلق سامسونج سنوياً هاتف صدفي قابل للطي وهو جالكسي زد فليب، وهاتف على هيئة جهاز لوحي وهو جالكسي زد فولد.

السؤال الوحيد الآن هو: هل من الممكن أن يكون لدى شركة OnePlus أكثر من هاتفين ذكيين قابلين للطي في الحسبان من أجل عام 2023؟ فقط الوقت وحدة كفيل بالإجابة على هذا السؤال.