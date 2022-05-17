أسترالية دخلت متجرًا لتشتري بطاقة معايدة.. ففازت بـ 1.3 مليون دولار

ربحت امرأة مجهولة الهوية من خليج باتو ، أستراليا ، 1,3 مليون دولار من تذكرة يانصيب اشترتها بعد توقفها للحصول على بطاقة عيد ميلاد لصديق.

واستطاعت المرأة الفوز بواحدة من البطاقات الأربع الفائزة في دوري الدرجة الأولى في سحب اليانصيب يوم السبت، تبلغ قيمة كل مشاركة فائزة 1.3 مليون دولار.

وكانت الأرقام الفائزة هي 20 و 27 و 35 و 39 و 25 و 15 ، مع 9 و 21 كأرقام تكميلية.

وأخبرت المرأة مسؤولي اليانصيب أنها فحصت تذكرتها بعد أن شاهدت على فيس بوك أن شخصًا محليًا قد اشترى تذكرة فائزة.

وقالت: كنت خارجة للتو من المتجر لأحصل على بطاقة لعيد ميلاد زوجي عندما اشتريت هذه التذكرة، هذا الفوز يعني أنه يمكننا إعادة كتابة خطط التقاعد بشكل كامل، وهو أمر مذهل.

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