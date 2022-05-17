بسبب عطل.. ركاب لعبة ملاهي عالقون على ارتفاع عند 235 قدما

في حادثة مروعة ، تُرك ركاب إحدى ألعاب الملاهي الخطيرة عالقين في الجزء العلوي من رحلتهم أثناء خوض اللعبة وذلك في بلاكبول بليجر بيتش ، المملكة المتحدة ، بعد أن تعطلت اللعبة على ما يبدو أثناء صعودها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار “، فقد أوضح ركاب اللعبة الباحثون عن الإثارة أن عربة الأفعوانية توقفت في اتجاه قمة الركوب الذي يبلغ ارتفاعه 235 قدمًا.

جدير بالذكر أن هذه اللعبة كانت أطول وأخطر لعبة أفعوانية في العالم عندما تم افتتاحها في عام 1994. ويمكن رؤيتها من جميع أنحاء ساحل Fylde نظرًا لارتفاعها وبروزها في أفق مدينة بلاكبول.

ووفق الصحيفة؛ فإن العطل الواضح خلال عطلة نهاية الأسبوع ترك راكبي اللعبة الأفعوانية وقد تقطعت بهم السبل في الجزء العلوي من هبوطها الحاد المرعب.

وقال الراكبون إنه بعد التوقف في منتصف الطريق ، بدأ الناس في الصعود باستخدام السلالم الموجودة على الجانب للوصول إلى العربة، ولم يصب أحد في الحادث.

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