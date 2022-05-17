تقاعد كلب بوليسي بعد 8 سنوات.. وضباط الشرطة يقدمون له الشكر

حظي مقطع فيديو لكلب بوليسي يتقاعد بعد ثماني سنوات من الخدمة في الهند بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتم استخدام الكلاب في المجال الأمني لولائها، وهي مفيدة جدًا عندما يتعلق الأمر بتقفي رائحة مجرم، وهذا هو سبب تدريبها على تعزيز حاسة الشم.

وفي مقطع الفيديو المذكور تم تقديم الشكر للكلب البوليسي “ريو”، وشكر الضباط الكلب على أنه كان يوفر لهم مستوى كبيرًا من الأمان أثناء أدائه لكل المهام الموكلة إليه.

وأكدوا أن الكلب “ريو” يمكنه الآن أخذ قسط من الراحة بعد أن تفانى في عمله بجدارة.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل على الفيديو بالقول: “ذراعه يؤلمه، لا بد أنه قام بزيارة طبيب بيطري مؤخرًا مما جعله مضطرًا للتقاعد.

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