دراسة تكشف تأثير التحويرات الجينية في السلوك الاجتماعي للحيوانات

أجرى علماء جامعة ولاية جورجيا تجاربهم على هامستر معدلة جينيًا لدراسات علم الأعصاب الاجتماعي، ووجدوا أن البيولوجيا الكامنة وراء السلوك الاجتماعي قد تكون أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد سابقًا.

استخدم فريق من الباحثين في جامعة ولاية جورجيا بقيادة أستاذ علم الأعصاب في ريجنتس هـ. إليوت ألبيرز والأستاذ الجامعي المتميز كيم هوهمان تقنية CRISPR-Cas9 للقضاء على إجراءات مسار الإشارات الكيميائية العصبية الذي يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم السلوكيات الاجتماعية في الثدييات.

وينظم مستقبل الفازوبريسين الذي يعمل عليه الجين Avpr1a الظواهر الاجتماعية التي تتراوح من الترابط الزوجي والتعاون والتواصل الاجتماعي إلى الهيمنة والعدوان.

ووجدت الدراسة الجديدة ، التي نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences، أن التخلص من مستقبلات Avpr1a في الهامستر ، وبالتالي القضاء على تأثير الفازوبريسين عليه ، قد غيّر بشكل كبير التعبير عن السلوك الاجتماعي بطرق غير متوقعة.

وقال ألبرز: “لقد فوجئنا حقًا بالنتائج، لقد توقعنا أنه إذا أزلنا نشاط الفازوبريسين، فسنقلل من العدوانية والتواصل الاجتماعي، ولكن حدث العكس.”

بدلاً من ذلك، أظهر الهامستر بدون المستقبل مستويات أعلى بكثير من سلوك التواصل الاجتماعي مقارنة بنظرائهم الذين لديهم مستقبلات سليمة.

والأكثر إثارة للاهتمام ، هو أن الفروق النموذجية بين الجنسين التي لوحظت في العدوانية قد تم القضاء عليها حيث أظهر الهامستر “الذكور والإناث” مستويات عالية من العدوان تجاه الأفراد الآخرين من نفس الجنس.

وقال ألبرز: “هذا يشير إلى نتيجة مذهلة”. “على الرغم من أننا نعلم أن الفازوبريسين يزيد من السلوكيات الاجتماعية من خلال العمل في عدد من مناطق الدماغ ، فمن الممكن أن تكون التأثيرات العالمية لمستقبلات Avpr1a مثبطة.

وأضاف: “نحن لا نفهم هذا النظام كما اعتقدنا. تخبرنا النتائج أننا بحاجة إلى البدء في التفكير في تصرفات هذه المستقبلات عبر دوائر كاملة من الدماغ وليس فقط في مناطق معينة من الدماغ.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية