بوتين يحذر من نشر الناتو بنى عسكرية في فنلندا والسويد

في تعليق على قرار فنلندا والسويد الانضمام لحلف الناتو؛ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ذلك لا يشكّل “خطرًا داهمًا”، لكنه حذر من أن “نشر بنى تحتية عسكرية في أراضي هذين البلدين سيستدعي ردًا بالتأكيد.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، من جانبه، أن ترشح البلدين لعضوية الناتو يشكل “خطأً جسيمًا”، مشيرًا إلى أن الخطوة سترفع “مستوى التوتر العسكري”.

وأكد ريابكوف أن بلاده لن تسكت عن هذا الأمر، و”ستكون لعواقبه أبعاد هائلة”.

يذكر أن روسيا علّقت إمداد فنلندا بالتيار الكهربائي، معللة خطوتها بعدم تسديد ثمنها.

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