17 مايو .. اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم

سويسرا – بمبادرة من الرابطة العالمية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم يحتفل في يوم 17 مايو، باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع مستوى ضغط الدم سنويا.

وكانت الرابطة العالمية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم (World Hypertension League, WHL) قد أحيت هذا اليوم لأول مرة في 14 مايو عام 2005 بمشاركة ممثلين عن 24 دولة، تحت شعار “اعرف ضغط دمك”. وتحت نفس الشعار احتفل بهذا اليوم أعوام 2013-2018. ولكن في عام 2021 وهذه السنة يحيي هذا اليوم تحت شعار “قيسوا ضغط دمكم بدقة وتحكموا به للعيش فترة أطول”.

والهدف من إحياء هذا اليوم، هو إطلاع أكبر عدد ممكن من الناس على مخاطر ارتفاع مستوى ضغط الدم والمضاعفات التي يسببها، وكذلك توضيح كيفية الوقاية منه وعلاجه.

وارتفاع مستوى ضغط الدم، هو حالة مرضية خطيرة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والدماغ والكلى وأمراض أخرى. وضغط الدم هو ضغط الدم على جدران الشرايين. ويحدد مستوى هذا الضغط بمؤشرين. الأول (الضغط الانقباضي) وهو الضغط على الأوعية الدموية في حالة تقلص عضلة القلب، والثاني (الضغط الانبساطي) ، الضغط على الأوعية الدموية في حالة راحة القلب بين انقباضين.

ويعتبر مستوى ضغط الدم مرتفعا، إذا كان مؤشر الضغط الانقباضي في يومين مختلفين يعادل أو أعلى من 140 ملم عمود زئبق، ومؤشر الضغط الانبساطي يعادل أو أعلى من 90 ملم عمود زثبق.

ويطلق على ضغط الدم المرتفع مصطلح “القاتل الصامت”، لأن الكثيرين لا يدركون خطورته، فهو غالبا ما يكون من دون أعراض. ولكن قد يظهر على شكل صداع في ساعات الصباح ، ونزيف الأنف واضطراب ضربات القلب وطنين في الأذنين وعدم وضوح الرؤية. وعندما يرتفع كثيرا يسبب الضعف العام والغثيان والتقيؤ والارتباك وتوتر داخلي وألم في الصدر والرعشة.

ويودي ارتفاع مستوى ضغط الدم يوميا بحياة 28000 شخص في العالم. وعوامل الخطر المسببة لارتفاع مستوى ضغط الدم، التي يمكن التحكم بها- التغذية غير الصحية، الإفراط باستهلاك الملح، الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، وقلة تناول الخضروات والفواكه، والتدخين وتناول المشروبات الكحولية والسمنة وانعدام النشاط البدني.

وهناك عوامل أخرى لا يمكن التحكم بها – وجود أقارب يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، بعمر يتجاوز 65 عاما وأمراض الكلى ومرض السكري.

ووفقا للإحصائيات ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم في العالم خلال 30 عاما (1990-2019 ) من 650 مليونا إلى مليار و28 مليونا، منهم 720 مليونا لم يحصلوا على العلاج اللازم. وأدنى معدلات الإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم سجلت في سويسرا وبيرو وإريتريا. وأعلى المعدلات في البرغواي وهنغاريا وتوفالو .

المصدر: نوفوستي

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