واتس اب – ميزتان جديدتان في المجموعات والحالات!

واتس اب يعمل حالياً على ميزتين جديدتين: واحدة خاصة بالمجموعات Groups والآخرى متعلقة بالحالات Status سوف نستعرضهما معاً في هذا المقال.

مغادرة المجموعة بهدوء!

فيما بتعلق بالمجموعات، فإن الميزة الجديدة ستتيح لأعضاء المجموعة المغادرة بشكل هاديء أي بدون إشعار باقي الأعضاء بذلك.

حالياً، عندما يقوم أحد الأعضاء بمغادرة المجموعة في واتس اب يقوم واتس اب بإشعار باقي الأعضاء في المجموعة مما يجعل الجميع على علم بذلك.

يبدو أن ذلك مزعج بعض الشيء للأعضاء الذين يود أغلبهم أن يكون خروجهم من المجموعة أكثر سرية، لذا فضل مطوري واتس اب أن يتم ذلك بطريقة أكثر هدوءً.

يتيح واتس اب للأعضاء الانضمام للمجموعات من خلال رابط مخصص أو إضافتهم إليها مباشرة من قبِل مدير المجموعة أو الأعضاء وفقاً للصلاحيات المتاحة لهم، هذا يجعل الأعضاء يدخلون ويخرجون بين الحين والآخر فلا يود مطوري واتس اب أن يكون خروج الأعضاء مرفقاً بتنبيه منعاً أيضاً لإزعاج باقي المستخدمين.

لا زالت حالياً الميزة تحت التجربة، وقد يُتاح فقط لمديري المجموعات معرفة الأعضاء الذين خرجوا من المجموعة وليس البقية.

من المزايا التي أضافتها ابل مؤخراً للمجموعة زيادة الحد الأقصى لأعضاء المجموعة ليصبح 512 عضواً بدلاً من 256 عضواً.

معاينة الروابط في الحالات

حالياً، عندما يقوم أحد مستخدمي واتس اب بمشاركة رابط على الحالة فإن ما يظهر هو الرابط فقط دون بيانات إضافية.



الآن يختبر واتس اب إمكانية إضافة معاينة للروابط التي يمكن مشاركتها عبر الحالات Status ليظهر مثلاً عنوان الصفحة والوصف وقد فعل واتس ذلك بالفعل مع الروابط التي يتم مشاركتها داخل المحادثات.

الميزتان السابق ذكرهما تحت التطوير في النسخة التجريبية Beta وقد يتم إطلاقهما رسمياً للعامة في تحديث لاحق.