جوجل تُعطل إمكانية تنزيل التطبيقات عبر متجر أمازون!

في الغالب، كان من الممكن تنزيل تطبيقات الأندرويد وتثبيتها مباشرةً على هاتفك عبر تطبيق أمازون “Amazon App” ولكن يبدو أن هذا الأمر أصبح من الماضي فقط.

فقد أعلنت جوجل عن سياسة جديدة تمنع القدرة على تنزيل التطبيقات وتثبيتها من متجر أمازون. بناءً على تقرير صحيفة BBC، فإذا كنت في حاجة إلى تنزيل التطبيقات من أمازون، فسيتعين عليك التوجه مباشرةً إلى موقع أمازون الإلكتروني.

بعد تصريحها بسياسة الفوترة الجديدة، انتقدت العديد من الشركات جوجل بسبب تلك الخطوة التي اتخذتها لجميع تطبيقاتها على متجرها الرسمي.

جدير بالذكر أن شركة جوجل حذرت جميع المطورين العام الماضي الذين يريدون أن تتبع تطبيقاتهم سياسة الفوترة الجديدة التي أعلنتها الشركة.

في الوقت الحالي، جميع التطبيقات تستخدم بالفعل سياسة فواتير جوجل، ولكن هناك بعض التطبيقات التي تستخدم سياسات خاصة بها والتي من بينها يوتيوب ونتفليكس وأمازون.

ولكن ماذا يعني كل هذا؟ ربما وأنكم تعلمون بالفعل أن جميع المطورين الذين يستخدمون سياسة الفوترة الخاصة بشركة جوجل مُضطرين على دفع 30% من نسبة أرباحهم إلى جوجل.

وفي حين أن جميع الشركات الصغيرة والمطورين الصغار لا يجدون أي سبيل بديلاً لذلك، إلا أن هناك العديد من الشركات الكبرى القادرة على إيجاد حلول بديلة لهذه السياسة القهرية.

لهذا السبب أمازون لن تسمح لك بتنزيل تطبيقات الأندرويد من متجرها

بسبب السياسة الجديدة، ستمنع أمازون المستخدمين من إمكانية تنزيل التطبيقات من متجرها الخاص، نظراً لأن استخدام تطبيق أندرويد الفعلي يعني أن شركة أمازون مُلزمة بدفع 30% من معاملاتها إلى جوجل.

ولهذا السبب، إذا حاولت تنزيل تطبيق عبر تطبيق أمازون، سيتم تحويلك مباشرةً إلى موقع أمازون، وهذه هي الطريقة الوحيدة أمام أمازون للتخلص من الالتزام بالدفع لشركة جوجل. بهذا الشكل يمكن لأمازون الاحتفاظ بقيمة جميع المعاملات لنفسها دون أن تتشاركها مع جوجل.

لذا، في النهاية، إذا كنت من أولئك المستخدمين الذين يفضلون تنزيل التطبيقات عبر متجر أمازون، فلا داعي للقلق، من المحتمل ألا يظهر أمامك زر تنزيل “Download” ولكن على الأرجح سيتم تحويلك إلى موقع أمازون أولاً.