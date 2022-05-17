استكشاف أهرامات السودان عبر تطبيق غوغل

تعد أهرامات مروي في السودان، أحد مواقع التراث العالمي المُدرجة ضمن برنامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة- اليونسكو ، وهي أهرامات قديمة تعود لمملكة قديمة تمثل ما يعرف بالحضارة الكوشية.

وللتعريف بهذه الأهرامات العريقة أعلنت غوغل، الثلاثاء، إطلاق تجربة رقمية تفاعلية جديدة على “غوغل للفنون والثقافة” تسهل على المهتمين الوصول الافتراضي لآخر عاصمة المملكة الكوشية وتراثها.

ويوفر التطبيق للمستخدمين التمتع بجولة داخل أهرامات مروي وإلقاء نظرة مقربَّة على نقوش الجدران باستخدام الصور البانورامية التي توفّرها تقنية التجوّل الافتراضي.

كما تعتمد تجربة الاستكشاف لغات عدة هي العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية، كما تتيح الاطّلاع على المزيد من المعلومات عن مملكة الحضارة الكوشية وملوكها وملكاتها والتصميم الهندسي للأهرامات.

تجدر الإشارة إلى أن غوغل قد بدأت منذ 2013 في رقمنة الصور وتوفير التجارب الاستكشافية لأكثر من 20 معلمًا تاريخيًا وموقعاً تراثياً منها البتراء في الأردن وأهرامات الجيزة في مصر وجامع الشيخ زايد الكبير في الإمارات العربية المتحدة ومعبد جوبيتر في مدينة بعلبك في لبنان وقصر الجمّ في تونس، فيما تعد تجربة استكشاف أهرامات النوبة أحدث الجهود التي تبذلها غوغل للتعريف بثقافة العالم العربي وعموم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتراثها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية