ولاية باتنة الجزائرية تختتم مهرجانها السينمائي

شهدت ولاية باتنة في شمال شرق الجزائر حفل اختتام مهرجان إيمدغاسن السينمائي للفيلم القصير، بفوز مشترك بالجائزة ناله الفيلمان توك توك من مصر للمخرج محمد خضر و فيلم كانيبال للمخرج رامين ساماني.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم المعركة الأخيرة، للمخرج السوري ميار النوري، كما أشادت اللجنة بشكل خاص بأفلام شبشاق ماريكان، من إخراج الجزائرية آمال بليدي، وفيلم الطائر الصغير للمخرج خالد فهد من السعودية وفيلم نباح من أجل الحياة للمخرجة كاردينا هيمن من العراق.

وخصصت لجنة تحكيم المهرجان جوائز متعددة للفنانين المتفوقين في أفلام هذه الدورة فتحصل الإيراني بهزاد دوراني على جائزة أفضل ممثل في المهرجان عن دوره في فيلم كانيبال، وحصلت المصرية إلهام وجدي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في توك توك، فيما نال الفلسطيني محمود أحمد جائزة الإخراج عن فيلمه عود ثقاب، أما جائزة السيناريو فقد ذهبت مناصفة إلى فيلمي الرابح من روسيا وشبشاق ماريكان من الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان من تنظيم مؤسسة اللمسة الثقافية وتحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية، وقد عرض على مدار 4 أيام 29 فيلمًا قصيرًا من 24 دولة.

وشهد حفل الختام الذي احتضنه المسرح الجهوي في باتنة تكريم الممثلة الجزائرية مليكة بلباي، الرئيسة الشرفية للدورة الثانية.

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