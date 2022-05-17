انطلاق النسخة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي

شهدت إمارة موناكو في فرنسا، الثلاثاء، انطلاق الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي بحضور مكثف لنجوم السينما والزوار ورواد المهرجانات، بعد عامين من تذبذب مستوى الحضور وتنظيم المراسم بسبب جائحة كورونا.

يترأس لجنة تحكيم المهرجان فينسنت ليندون الذي أعرب، خلال المؤتمر الصحفي، عن سعادته الغامرة بعودة الحياة والسحر للمدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط ومهرجانها ذائع الصيت الذي يعد أكبر مهرجانات السينما العالمية.

ويعود المهرجان إلى جدول أعماله التقليدي بعد اضطرابات جائحة كورونا على مدى عامين، فيما يأمل القائمون على صناعة السينما في أنه سيُبشر بعودة الجماهير إلى دور العرض، ويستمر “كان” السينمائي إلى 28 مايو الجاري.

واستهل مهرجان كان فعالياته بعرض فيلم فاينال كات من إخراج ميشيل هازانافيسيوس وهو من أفلام الزومبي، وسيعرض أعمالاً لكبار النجوم مثل فيلم “توب جان: مافريك” لنجم هوليوود توم كروز، الذي يشارك في المهرجان لأول مرة منذ 30 عاما، و “ألفيس” عن سيرة المغني الأمريكي الراحل ألفيس برسيلي من إخراج باز لورمان.

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