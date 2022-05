الآن بات ممكناً الاحتفاظ بسجلات الترجمة على تطبيق Google Translate!

الميزة التي لطالما رغب بها واحتاج إليها الكثير من مستخدمي خدمة ترجمة جوجل “Google Translate” باتت حلم أصبح حقيقة وهي ميزة الاحتفاظ بسجلات الترجمة على حساباتهم الشخصية على جوجل.

بدأنا نسمع عن هذه الميزة لفترة زمنية طويلة، تقريباً على مدار العاميين الماضيين، ولكن بشكل نهائي جوجل تضع حداً لفترة الانتظار الطويلة وتطرح الميزة أخيراً بشكل رسمي.

وفقاً لتقرير Android Police فإن وظيفة سجل الترجمة الجديدة على خدمة ترجمة جوجل باتت متوفرة من أجل جميع المستخدمين، حيث من المتوقع أن يتعرض المستخدم لرسالة جديدة أثناء استخدام ترجمة جوجل وهي “Back up your translation history” والتي مفادها باللغة العربية “احتفظ بنسخة احتياطية من سجل الترجمة الخاص بك“.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك خيارات أخرى مختلفة مثل “Manage history” والتي تعني بالعربية “إدارة السجل” وميزة “use Translate without an account” والتي تعني “استخدام خدمة الترجمة بدون حساب” وهي من أجل أولئك المستخدمين الذين لا يرغبون بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من سجلات الترجمة الخاصة بهم على السحابة عبر الإنترنت.

المستخدمين قادرون على تمييز ترجماتهم المفضلة بوضع نجمة عليها من أجل تسهيل الوصول إليها لاحقاً

من داخل الإعدادات سوف يسمح خيار “سجل الترجمة” برؤية جميع الترجمات السابقة مُرتبة بترتيب زمني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم تمييز أي ترجمة من السجلات بوضع علامة نجمة عليها من أجل الوصول إليها مرة ثانية بسهولة شديدة، وستكون قادراً على الوصول إلى هذه الترجمات المُفضلة من خلال العناصر المتواجدة في الركن العلوي الأيمن من الشاشة.

الميزة الرائعة التي لطالما حلم بها المترجمين وأصحاب العمل الحر من الكتاب والمحررين أصبحت حقيقة. الآن، يتيح النسخ الاحتياطي على السحابة للمستخدم سهولة الوصول إلى سجل الترجمات الخاصة به على أي جهاز عبر الإنترنت. ولكن بالطبع هذا يعني أنك ستكون مُضطراً على تسجيل الدخول إلى حسابك على جوجل بالمقام الأول من أجل الوصول إلى هذه السجلات.

فبمجرد النقر على أيقونة الحساب “صورة البروفايل” ثم النقر على السجل “History” سوف تفتح جوجل لك السجلات الخاصة بك ضمن إعدادات التطبيق.

أما إذا كنت لا تريد رؤية سجلات الترجمة الخاصة بك، فسيتعين عليك تسجيل الخروج من حسابك على جوجل. علاوة على ذلك، يمكن لجميع المستخدمين حذف سجلات الترجمة الخاصة بهم وقتما يشاؤون.