تيم حسن يعلن عن قرب طرح فيلم الهيبة

شوق الفنان السوري تيم حسن عشاقه لفيلم الهيبة الجديد من خلال نشره صورة من كواليس العمل على حسابه الرسمي في إنستغرام.

وعلّق الفنان المشهور بدو جبل الشيخ الجبل على الصورة بالقول: فيلم الهيبة.. قريبًا في الصالات.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من عشاق النجم السوري الذين عبروا عن شوقهم لمشاهدة الفيلم الذي ستختتم به سلسلة الهيبة التي امتدت خمسة أجزاء.

وكانت الشركة المنتجة قد أكدت عدم وجود ترابط بين الفيلم وأجزاء المسلسل السابقة، وأشارت إلى أنها تعمل على طرح الفيلم بعد عيد الأضحى.

وسيشهد الفيلم مشاركة الفنانة زينة مكي التي ستلعب دور البطولة النسائية، بالإضافة إلى ظهور خاص لملكة جمال أذربيجان.

يذكر أن سلسلة الهيبة التي امتدت خمسة أجزاء حظيت بشعبية كبيرة في الوطن العربي، ونسب متابعة عالية.

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