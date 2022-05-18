ورقة نقود فلسطينية قديمة تباع بمبلغ كبير

لم يكن المواطن البريطاني بول مايمان يعلم أن ورقة النقود الفلسطينية القديمة التي عثر عليها بالصدفة في متجر خيري ستباع بمبلغ يفوق قيمتها الحقيقية بـ1,400 مرة.

وقال المواطن الذي كان يعمل كمتبرع لدى منظمة “أوكسفام” الخيرية إنه عثر على ورقة المائة جنيه فلسطيني في صندوق تم التبرع به في عام 2020.

وأشار إلى أن هذه الورقة كانت تصدر للضباط رفيعي المستوى أيام الانتداب الفلسطيني، وإنها واحدة من 10 أوراق من ذات القيمة متبقية في العالم حاليًا.

وبعد عثوره على الورقة قام بول بالتواصل مع أحد دور المزادات والتي قيمت له الورقة بـ 30 ألف جنيه أسترالين، قبل أن يتم بيعها في أبريل الماضي في دار سبينك في لندن بأكثر من 170 ألف جنيه إسترليني من خلال مزاد أجري عبر الإنترنت.

وعبّر بول عن سعادته ببيع الورقة النادرة بهذا المبلغ، وقال إنه لم يتوقع بيعها بهذا السعر.

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