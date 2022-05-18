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واتس آب يعمل على ميزة الخروج الصامت من المجموعات

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت بعض التقارير الواردة من شركة ميتا استعداد الشركة لتطوير ميزة الخروج الصامت لتطبيق واتس آب.

وبحسب التقارير فإن الميزة الجديدة ستجعل استخدام واتس آب أسهل، فهي ستتيح للمستخدم مغادرة المجموعات دون أن يعلم مشتركوها بخروجه من المجموعة.

وأشارت إلى أن المشرفين هم فقط من سيكونون قادرين على معرفة من غادر المجموعة.

ومن المتوقع إطلاق وتجريب الميزة الجديدة على WhatsAPP Beta لنظامي أندرويد وأي أو إس في المستقبل.

وكانت شركة ميتا قد أضافت إلى واتس آب مجموعة من الميزات خلال الفترة الماضية أبرزها رموز التفاعل، وإضافة 512 شخص إلى مجموعة واحدة.

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قناة 218 الليبية

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