أخطأ في تقدير مسافة القفز.. ففقد حياته

تحولت رحلة عائلة مدرب الفنون القتالية المغربي مراد المرابط السياحية إلى جزيرة ملقة الإسبانية إلى مأساة، بعدما فقد لاعب فيتيس السابق حتفه جراء سقوطه على الصخور أثناء قفزه في الماء.

وكانت زوجة اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، تصور قيامه بالقفز عن ارتفاع 35 مترًا بكاميرا هاتفه، قبل أن تفاجأ باصطدامه بالصخور قبل وصوله إلى الماء، الأمر الذي أدى إلى وفاته بشكل مباشر وأمام أعين زوجته وأطفاله الذين كانوا يراقبونه من المركب.

وقالت السلطات الإسبانية إن مراد فشل في تقدير المسافة اللازمة للسقوط الآمن، وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثته.

وشهدت مواقع الإنترنت انتشار المقطع المؤسف، وقدم العديد من الأشخاص تعازيهم لعائلة اللاعب الهولندي المغربي.

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