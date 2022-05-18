قد يتم تأجيل الإعلان عن معالج Snapdragon 8 Gen1 Plus لهذا السبب!

كان من المتوقع رؤية شريحة كوالكم الرائدة التالية “Snapdragon 8 Gen1 Plus” مع هاتف Motorola Edge 30 Ultra في شهر يونيو القادم. ولكن اليوم، تأتينا معلومات جديدة من موقع Wiebo وهذا الموقع عبارة عن منصة اجتماعية صينية.

بناءً على جميع التقارير السابقة كان من المتوقع أن تطرح شركة كوالكم شريحة Snapdragon 8 Gen1 Plus بشكل رسمي خلال شهر مايو الجاري، ولكن يبدو أن هذا الأمر لن يحدث.

وفقاً لتدوينة Digital Chat Station فإن المعالج الجديد لن يأتي قبل حلول النصف الثاني من عام 2022 الجاري. ويستشهد المصدر بأنه من المحتمل أن يكون الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس Covid-19 هو العامل الأساسي في هذا التأخير.

لم تصرح كل من كوالكم أو TSMC بأي تقارير جديدة بشكل رسمي، ولا نعلم أيضاً مما إذا كانت الشركة التايوانية تواجه أي مشاكل في الإنتاج مؤخراً بسبب الفيروس. على الأرجح، سوف نحصل على صورة أوضح خلال الأيام القليلة القادمة.

ستحتوي شريحة Snapdragon 8 Gen1 Plus على معالج رسومي جديد

بناءً على التقارير السابقة، فمن المحتمل أن تقدم شريحة Snapdragon 8 Gen1 Plus تحسناً ملحوظاً على صعيد مستوى الأداء قد تصل نسبته إلى 10% مقارنة بالإصدار الأساسي.

أيضاً الشيء المثير للاهتمام هو أن الشريحة الجديدة ستحتوي على وحدة معالجة رسومية مختلفة تماماً، في حين إنها ستحافظ على نفس تكوين وحدة المعالجة المركزية.

هذا يعني أنه من المحتمل أن تأتي الشريحة بوحدة معالجة مركزية مبنية على عقدة تصنيع 4 نانوميتر من TSMC بنواة واحدة Cortex-X2 بتردد عالي بسعة 3 جيجاهرتز، جنباً إلى جنب مع ثلاث نوى Cortex-A710 وأربعة نوى موفرة للطاقة Cortext-A510.

جدير بالذكر أن شركة كوالكم قررت اللجوء إلى TSMC بعدما اتضح أن هناك مشكلة فنية مع شريحة Snapdragon 8 Gen 1 التي تم بناءها بالاعتماد على دقة معالجة 4 نانوميتر من شركة سامسونج.

من المحتمل أن تقدم الشريحة الجديدة أداء أفضل بنسبة 10% لكي تكون على قدم وساق مع شريحة ميديا تيك الرائدة Dimensity 9000 SoC.

بجانب هاتف Motorola Edge 30 Ultra، من المحتمل أن تكون هناك هواتف أخرى قيد التجهيز بشريحة المعالجة الجديدة، والتي من أبرزها Xiaomi 12 Ultra. ولكن هل من الممكن تأخير الإعلان عن هذه الشرائح سيؤثر على موعد إطلاق تلك الهواتف، فهذا السؤال إجابته غير واضحة حتى الآن.