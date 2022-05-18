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التشنجات اللاإرادية لدى الأطفال.. أسبابها وكيفية علاجها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عرفت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين التشنجات اللاإرادية بحركات متكررة أو أصوات وأقوال وتشنجات لفظية خارجة عن السيطرة.

وقالت إنها تظهر على شكل تكشير الوجه، وهز الكتف والرمش، بالإضافة إلى تكرار الجمل، والاستنشاق.

وأشارت إلى أن هذه التشنجات تحدث بسبب المشاعر السلبية كالقلق، التوتر النفسي، الملل، وأكدت أنها تزول في معظم الحالات من تلقاء نفسها.

ودعت إلى استشارة الطبيب في حال استمرت هذه التشنجات بالظهور لأكثر من عام لأنها قد تشير إلى إصابة الطفل بأمراض نفسية كفرط النشاط، قصور الانتباه، الوسواس القهري أو الاكتئاب.

وأكدت إمكانية علاج هذه التشنجات من خلال العلاج النفسي والسلوكي، وتقنيات الاسترخاء كاليوغا، وتدريب التحفيز الذاتي، بالإضافة إلى العلاج الدوائي ومعاملة الطفل بلطف، وتعزيز ثقته بنفسه.

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قناة 218 الليبية

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