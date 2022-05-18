جينز النجار لإطلالة مريحة في صيف 2022

قالت مجلة Elle الفرنسية المختصة في مجال الموضة والأزياء إن جينز النجار “Carpenter Jeans” سيكون نجم الموضة النسائية في صيف 2022.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن جينز النجار يتميز بقصته الواسعة والمريحة، مع وجود جيوب على الجانبين.

وأكدت أنه سيتوفر بألوان صيفية مميزة كالأبيض والكريمي، بالإضافة إلى اللون الأزرق.

ومن المميزات الموجودة في جينز النجار تنوع إمكانية تنسيقه، حيث يمكن ارتداؤه مع تيشيرت وحذاء رياضي للحصول على الطابع الكاجوال، أو مع بلوزة أنيقة وحذاء كعب عالي ليكون مناسبا للمناسبات الرسمية.

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