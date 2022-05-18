نيفيديا تستعد لإطلاق بطاقة شاشة مميزة في هذا التاريخ

كشفت بعض التسريبات الواردة من شركة نيفيديا استعداد الشركة الأمريكية لإطلاق بطاقة الشاشة المميزة RTX 4090، وأشارت إلى أن نيفيديا ستُطلق هذه البطاقة في منتصف يوليو القادم، وقالت إن كرت الشاشة المنتظر سيتطلب قوة 450 واط.

ومن المتوقع أن يحتوي الإصدار الجديد على أنوية يصل عددها إلى 16,128 مع ذاكرة 24 غيغا بايت رام في GDDR6X بسرعة 21 غيغا بايت في الثانية.

ومن المتوقع أن تركز بطاقة الشاشة الجديدة على معمارية Ada Lovelace.

يذكر أن التسريبات لم تستطع الكشف عن بقية الميزات، وتركت الأمر معلقًا حتى طرح الشركة البطاقة بشكل رسمي في الأسواق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية