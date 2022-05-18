هاتف بشاشة عرض مرنة قابلة للسحب – سامسونج تُسجل براءة اختراع جديدة على موقع WIPO!

يبدو أن الشركة الكورية تعمل على هاتف جديد بشاشة عرض يُمكن وصفها على إنها مرنة “Flexible” أو مرنة، حيث تم رصد براءة الاختراع على موقع قاعدة بيانات شهادات WIPO والتي كشفت عن براءة الاختراع التي سجلتها سامسونج لتقنية عرض جديدة قابلة للتمرير وقد تم التأكيد من خلال الشهادة على وجود فتحة لصومعة قلم S-Pen.

مجموعة الصور والمخططات البيانية تكشف عن هاتف يبدو وكأنه هاتف عادي جداً عند النظر له من الأمام، ولكن عند النظر له من إحدى الجوانب الأخرى ومن خلال بقية الرسومات والمخططات المتواجدة على قاعدة بيانات WIPO يبدو أن الشاشة قابلة للتمرير نظراً لأنها تمتد بشكل أفقي.

على مدار الأشهر القليلة الماضية تمكنا من رصد العديد من الهواتف الذكية التي سجلت براءات اختراع مُشابهة لنفس براءة الاختراع التي سجلتها سامسونج مؤخراً، ولكن يبدو أن الشركة الكورية اتخذت نهجاً مختلفاً مع هاتفها ذو الشاشة القابلة للسحب.

بالتأكيد سيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية، ومن خلال المخططات يمكن ملاحظة كيف سيتمكن المستخدمون من استخدام الكاميرا الخلفية الرئيسية في التقاط صور السيلفي الشخصية بفضل الشاشة المتحركة.

كشف النقاب عن هواتفها ذات الشاشة القابلة للتمرير خلال معرض CES 2022

جدير بالذكر أن سامسونج قدمت لنا خلال معرض CES 2022 مفهوم جديد للشاشة القابلة للتمرير وهو مفهوم عملي من حيث الوظائف وقابل للتنفيذ.

على عكس العديد من الهواتف التي طرحتها الشركة سابقاً، يبدو أن الهاتف الجديد سيوفر شاشة طبيعة تماماً يُمكن أن تنزلق بشكل أفقي ومن المحتمل أن تكون هذه الشاشة أكثر متانة ومرونة من تلك الشاشات القابلة للتمرير التي تلتف حول اللوحة الخلفية.

على كل حال، الأمر ليس مُفاجئاً بالنسبة لنا نظراً لأن سامسونج هي واحدة من أعرق شركات التكنولوجيا في العالم المتفوقة في مجال أنظمة العرض وقد أكدت مراراً وتكرارًا على أن المستقبل لا يحمل معه سوى هواتف قابلة للطي فقط وربما هذا هو ما يفسر تركيز اهتمامها على هذا النوع من الهواتف الذكية.

أوبو ستكون أبرز المنافسين لشركة سامسونج

أيضاً يجب أن نضع شركة أوبو بالحسبان نظراً لأنها تمكنت بالفعل من تطوير هاتف بنفس هذا المفهوم سابقاً في عام 2020 والذي لقبته الشركة الصينية باسم Oppo X 2021 ولكن أقرت الشركة أنه ليس جاهزاً بعد للطرح في سوق المستهلك بسبب مشاكل تتعلق بمستوى ودرجة المتانة. على الأقل اقتربت سامسونج من تحقيق هذا المفهوم بشكل عملي على أرض الواقع.

وبناءً على عدة تقارير، يُقال أن العملاق الصيني يعتزم إطلاق هاتفين قابلين للطي خلال عام 2022 أحدهما بشاشة قابلة للتمرير. وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد لموعد الكشف عن هذه الهواتف إلا أننا نستطيع أن نؤكد لكم بأن عام 2022 سيكون مليئاً بالمفاجآت.