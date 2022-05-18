بلدة ألمانية تأمر بحبس القطط في المنازل لسبب غريب

أصدرت سلطات بلدة فالدروف الواقعة جنوب غرب ألمانيا قرارا طلبت من خلاله من أصحاب القطط إبقاء حيواناتهم في المنزل لمدة 3 أشهر.

وبررت الأمر برغبتها في حماية طائر “القبرة المتوجة” خلال فترة تكاثره، وقالت إن هذا الطائر يقوم بصناعة أعشاشه على الأرض، وهذا ما يجعله فريسة سهلة للقطط.

وأشارت إلى أن هذا القرار سيطبق على جميع القطط الموجودة في البلدة ولمدة 3 أشهر.

وتسعى سلطات البلدة من خلال هذا القرار المثير للجدل إلى وضع حد لانخفاض أعداد الطيور في غرب أوروبا، حيث سجلت هذه المنطقة خلال العقود الأخيرة تراجعا كبيرا بأعداد الطيور.

يُذكر أن هذا رئيس الجمعية المحلية لحماية يسعى للطعن في هذا القرار الذي وصفه بالإجراء غير المناسب.

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