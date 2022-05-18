مراهقة هندية تدخل غينيس بسبب شعرها

دخلت المراهقة الهندية نيلانشي باتيل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بصفتها صاحبة أطول شعر في العالم.

وتمكنت المراهقة التي تعيش في ولاية جوجارت الهندية من تحويل شخصية ريبونزيل الأسطورية إلى حقيقة، بعدما وصل طول شعرها إلى 5 أقدام و7 بوصات.

وقالت المراهقة الهندية إنها لم تقص شعرها أبداً منذ بلوغها الـ6 سنوات، وأشارت إلى أنّها اتخذت قرارها هذا بعدما قصت شعرها في ذلك السن بشكلٍ سيئ.

وأكدت نيلانشي باتيل حاجة شعرها لعناية كبيرة، وقالت إنّها تغسله مرة واحدة أسبوعياً بمساعدة والدتها.

يُذكر أنّ المراهقة الهندية لا تعاني من أي مشاكل بسبب طول شعرها، فهي تمارس التمارين الرياضية بشكل مستمر ودون أي مشاكل، حيث تثبته على رأسها وتمارس هوايتها المفضلة.

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