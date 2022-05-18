كاظم الساهر وزينة عماد سيختتمان مهرجان الغناء بالفصحى

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من مهرجان الغناء بالفصحى، أنّ الفنان العراقي كاظم الساهر والفنانة زينة عماد سيحييان حفل الختام الذي سيقام في 20 مايو الجاري.

وبحسب وزارة الثقافة السعودية، فإنّ الحفل سيقام على مسرح أبوبكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي في العاصمة الرياض.

ويهدف هذا المهرجان إلى دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع المدني، عبر أشكال إبداعية مبتكرة تمزج بين جواهر القصائد العربية الكلاسيكية والغناء والعروض الحديثة.

وكان القيصر قد أعلن قبل فترة عن مشاركته في المهرجان، وتقديمه لباقة من القصائد التي غناها خلال مسيرته.

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