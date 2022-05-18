سوني تستعد لإطلاق خدمة بلاي ستيشن بلس الشهر القادم

أعلنت شركة سوني اليابانية عن إطلاق خدمة بلاي ستيشن بلس في 13 يونيو القادم، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستتضمن الخدمة 3 مستويات هي بلاي ستيشن بلس إسينشيال، بلاي ستيشن بلس إكسترا، وبلاي ستيشن بلس بريميوم.

وكانت سوني قد أصدرت قائمة بألعاب بلي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 4، القادمة في الإطار الزمني للإطلاق.

وأوضحت سوني أن تكلفة الاشتراك بخدمة بلاي ستيشن بلس إسينشيال ستبلغ 9.99 دولاراً أمريكياً شهرياً، وستوفر للمشترك الوصول الأساسي للخدمات عبر الإنترنت.

أما الاشتراك بخدمة بلاي ستيشن بلس إكسترا فسيبلغ 14.99 دولاراً أمريكياً، وسيوفر قائمة ألعاب بلاي ستيشن 4 و5.

في حين سيوفر الاشتراك ببلاي ستيشن بلس بريميوم كافة الميزات السابقة، بالإضافة إلى 340 لعبة إضافية، وإمكانية بث ألعاب بلاي ستيشن 3 من أي مكان، بالإضافة إلى الفوائد التي اعتاد اللاعبون على الحصول عليها من بلاي ستيشن ناو.

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