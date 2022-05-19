ابل تعلن عن مزايا جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة – تعرف عليها!

أعلنت ابل اليوم عن عدد من مزايا تسهيلات الاستخدام Accessibility ستصدر لاحقاً هذا العام مع نظام iOS 16 لأجهزة الايفون والايباد وساعة ابل الذكية من أجل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ميزة اكتشاف الأبواب

هي ميزة ستكون موجهة للمستخدمين الذين فقدوا أبصارهم أو ذوي الرؤية الضعيفة. هذه الميزة سوف تجعل أولئك المستخدمين قادرين على تحديد موقع الأبواب عندما يصلون إلى مكان جديد مع تحديد المسافة بينهم وبينه وكذلك مواصفاته إن كان مفتوحاً أم مغلقاً.



وفي حالة كان مغلقاً سيتم توضيح كيفية فتحه: بالدفع أو المقبض، كما ستوفر هذه الميزة للمستخدم معلومات إضافية مثل رقم الغرفة أو المكتب أو أي علامة أخرى مميزة.

التحكم بالساعة عبر الايفون

هذه الميزة سوف تُعرف باسم Apple Watch Mirroring وبها سوف يتمكن الأشخاص من التحكم بساعة ابل الذكية خاصتهم من خلال الايفون سواء بالأوامر الصوتية أو الإيماء بالرأس وغير ذلك.



النص المصاحب للصوت

ميزة أخرى في غاية الأهمية ستكون موجهة للمستخدمين الذين فقدوا نعمة السمع أو الذين لديهم ضعف في السمع وهي ميزة النص المصاحب للصوت Live Captions وستتوفر تلك الميزة على الايفون والايباد وماك.

هذه الميزة سوف تقوم بتحويل الأصوات سواء في اجتماع أو محادثة مرئية أو مقاطع الفيديو إلى نص يظهر على الشاشة حتى يستطيع فهم السياق.

مزايا أخرى ..

إمكانية تحديد فاصل زمني بين إصدار أوامر للمساعد الصوتي سيري واستجابتها (لمن لديهم مشاكل في النطق).

إمكانية تعرف الايفون والايباد على أصوات بعينها مثل المنبه أو جرس إنذار الحريق أو جرس المنزل (لضعاف السمع).

إمكانية عمل أمر صوتي محدد عن طريق نطق الأحرف حرفاً حرفاً.

تطبيق الكتب Apple Books سوف يتيح خيارات للتحكم بالنصوص لتسهيل القراءة أكثر على من لديهم ضعف بالإبصار.

هذه المزايا وأكثر سوف تتيحها ابل هذا العام لاحقاً مع تحديث iOS 16 و iPadOS 16 اللذين لم يتم الإعلان عنهما حتى الآن لكن هذا الكشف المسبق يأتي احتفالاً من ابل باليوم العالمي للتوعية بتسهيلات الاستخدام لذوي الاحتياجات الخاصة.