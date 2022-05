هاتف جالكسي زد فولد 4 أخف وزناً من جالكسي زد فولد 3 بفارق كبير!

نحن نتعامل مع جميع التسريبات بحذر شديد وهذا ما نحاول أن نلفت أنظاركم إليه من خلال جميع تقاريرنا، ولكن نستطيع أن نؤكد لكم بأن جميع تسريبات Ice Universe لطالما تمتعت بقدر كبير من المصداقية.

ووفقاً لتغريدته الأخيرة على موقع العصفور الأزرق، فإن هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 القادم سيكون أخف وزناً من هاتف جالكسي زد فولد 3 بفارق كبير.

قال Universe في تغريدته هذه العبارة: “The Fold 4 is very light, lighter than I thought, it’s amazing” والتي تعني باللغة العربية: “هاتف فولد 4 خفيف جداً، أخف وزناً مما كنت أعتقد، إنه مدهش“.

هاتف جالكسي زد فولد 4 أخف وزناً من سابقه

ومع ذلك، فلم يشاركنا المُسرب أي تفاصيل دقيقة حول الوزن بالضبط، ولكن هذا التسريب يؤكد على أن الهاتف القابل للطي القادم سيكون أخف وزناً بشكل أكيد من هاتف جالكسي فولد 3.

ولكن من خلال تعليقات المتابعين على هذه التغريدة، لاحظنا أن هناك تلميح من مُسرب شهير أخر وهو Ross Young الذي أكد على أن لوحة العرض التي سيأتي بها الهاتف ستكون أكثر سُمكاً وهو ما يجعلنا في حيرة من أمرنا.

كيف من الممكن أن يكون الجهاز أخف وزناً في حين أنه يحتوي على شاشة عرض أكبر سُمكاً؟ من المفترض أن يكون الهاتف أنحف من حيث السُمك إذا كانت الشركة تريده أخف وزناً. ولكن افترض Young أن الشاشة ستكون أثقل، بينما كل من الإطارات والمفصلة ستأتي بسُمك أكثر نحافة من جالكسي زد فولد 3 وهو الأمر الذي سيساعد بدوره في تقليل الوزن الإجمالي لهاتف جالكسي زد فولد 4.

إذا سألتني عن رأيي الشخصي فسوف أؤكد لك أن الأمر أصبح منطقياً، حيث أفادت العديد من التقارير السابقة أن الشركة الكورية تخطط من أجل تدشين مفصلة أرق وأنحف في هاتف جالكسي زد فولد 4 وربما ستكون النتيجة هي الحصول على هاتف أخف وزناً من سابقه بشكل ملحوظ.

في ختام التقرير نذكركم بأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي في وقت لاحق من عام 2022 الجاري وتحديداً خلال شهر أغسطس وهذا في حال التزام سامسونج بنفس الجدول الزمني المعتاد.