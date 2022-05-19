شاهدة تروي قصة معركة بالأيدي بين جوني ديب وطليقته آمبر هيرد

لازالت قضية الفنان جوني ديب وطليقته آمبر هيرد تتصدر الأخبار، خاصةً مع ظهور شهادات جديدة كان آخرها شهادة شقيقة آمبرد.

حيث قالت ويتني هيرد هنزيكنز إنها شهدت في العام 2015 معركة بين الزوجين عندما كانت في زيارة لهما.

وأشارت إلى أنها سمعت صراخ شقيقتها أثناء وجودها في المطبخ رفقة زوجها في الطابق العلوي، قبل أن تصعد للأعلى وتحاول فض المشكلة.

وأكدت ويتني قيام جوني ديب بضرب أختها بعلبة، بالإضافة إلى إمساكه بشعرها وضربها على وجهها، في حين وجهت شقيقتها صفعة له، قبل أن تتعرض هي للضرب أثناء محاولتها حل المشكلة.

يذكر أن جوني ديب يطالب طليقته بتعويض بقيمة 50 مليون دولار لتشهيرها به من خلال مقال قالت فيه إنها كانت ضحية للعنف المنزلي، في حين تطالب آمبر هيرد بتعويض بقيمة 100 مليون دولار لزعمها أن جوني ديب شهّر به بأمور لم تحدث بينهما.

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