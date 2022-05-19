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لوحة المرأة النائمة لبيكاسو تباع بمزاد علني بسعر كبير

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت دار سوذبير للمزادات في نيويورك بيع لوحة “المرأة النائمة” لبيكاسو ب 67,7 مليون دولار في مزاد علني أقيم في 17 مايو.

وتعد هذه اللوحة من أشهر لوحات بيكاسو، وصور فيها ملهمته “ماري تيرز والتر” على أنها مخلوق بحري متعدد الأطراف ورأسها مائل إلى الخلف.

وكانت دار المزادات العالمية قد توقعت بيع اللوحة التي تعد تصوير سريالي لماري بأكثر من 50 مليون دولار.

وكانت ماري قد التقت بيكاسو في باريس عندما كان عمرها 17 عامًا، في حين كان عمر الفنان العالمي 45 عامًا.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد بيع لوحة الشاشة الحريرية التي رسمها آندي وارهول لمارلين مونرو عام 1964 بـ 195 مليون دولار في مزاد أقيم بدار كريستيز.

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قناة 218 الليبية

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