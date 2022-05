سوني تطلق سماعة لاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء

أطلقت شركة سوني اليابانية سماعة لاسلكية نحيفة وبمواصفات مميزة أطلقت عليها Sony LinkBuds S.

وقال الشركة اليابانية إن السماعة الجديدة ستأتي بتصميم نحيف وخفيف، ووزن 4,8 غرامات لكل جهة، وستَدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وتنسيق سوني عالي الجودة LDAC في الصوتيات الذي يدعم المستخدم بصوتيات أكثر واقعية.

وزودت سوني سماعتها بنمط تكيفي لضبط الصوتيات وفقا لمحيط المستخدم، وبطارية بعمر 6 ساعات في حال تم تشغيل ميزة إلغاء النشطة، و20 ساعة في حال تم استخدام الحافظة الموجودة مع السماعة.

وأكدت الشركة اليابانية دعم السماعة معايير IPX4 المقاومة للماء والغبار، وتوفير السماعة باللون الأبيض، والأسود.

يذكر أن سوني ستوفر سماعتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 200 دولار.

