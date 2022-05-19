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نوبة الارتجاف.. أسبابها وطرق علاجها

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد البروفيسور الألماني أندريس سيبالوس وجود مجموعة من الأسباب وراء نوبة الارتجاف، وحدد الطبيب المختص بأمراض الأعصاب أسباب حدوثه بالشلل الرعاش، الصرع، فرط نشاط الغدة الدرقية، مشكلات الكلى، بالإضافة إلى اضطراب عصبي داء السكري.

كما أشار إلى وجود أسباب أخرى تؤدي لحدوثه كنقص فيتامين B12، الكالسيوم، وأمراض المخيخ، وتعاطي بعض الأدوية كأدوية الربو، الأدوية النفسية، وأدوية الصرع.

ودعا الطبيب الألماني إلى استشارة الطبيب فور ظهور نوبات الارتجاف، وأكد إمكانية علاجه من خلال بعض الأدوية كحاصرات بيتا، وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى الجراحة؛ من أجل زراعة جهاز منظم لنبضات الدماغ.

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قناة 218 الليبية

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