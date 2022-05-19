تطبيق YouTube Music على نظام WearOS يحصل على تحديث هام للغاية!

لا يزال نظام WearOS 3.0 لغزاً حتى الآن، حتى وبعد استضافة جوجل لمؤتمر I/O 2022 السنوي والإعلان بشكل رسمي عن ساعة جوجل الذكية Pixel Watch.

حتى كتابة سطور هذا التقرير، فإن الساعة الذكية الوحيدة التي تعمل بنظام WearOS 3.0 هي ساعة شركة سامسونج Galaxy Watch 4. ويبدو أن كل من جوجل وسامسونج لديهما اهتمامات بتحديث هذا النظام بشكل متواصل، حيث حصل تطبيق YouTube Music مؤخراً على تحديث جديد أضاف ميزة تُعرف بــ “Recently Played” أو باللغة العربية “تم تشغيله للتو“.

ما هي الفكرة من هذه الميزة الجديدة؟

في الغالب، يفضل العديد من المستخدمين الاستماع إلى نفس الأغنية مراراً وتكرارًا لعدة أيام متواصلة أو حتى لعدة أشهر، ولهذا السبب، تحتوي جميع خدمات دفق الموسيقى على ميزة هامة وهي “تم تشغيله مؤخراً” والتي تتيح لك تشغيل نفس الأغنية التي كنت تستمتع إليها للتو مراراً وتكرارًا.

بناءً على تقرير موقع 9To5Google فإن نظام تطبيق YouTube Music على نظام WearOS 3.0 حصل على هذه الميزة مؤخراً، وقد بدأت الشركة في طرح التحديث إلى عدد كبير من المستخدمين من جميع أنحاء العالم.

هذه الميزة تعني أنك ستتمكن من إضافة ما تم تشغيله مؤخراً على تطبيق YouTube Music على ساعتك الذكية. بالنقر فوق مربع صغير جداً في واجهة التطبيق ستكون قادراً على الاستماع إلى نفس الأغنية التي قمت بتشغيلها مؤخراً، وهذه الميزة لا تقتصر على الأغاني الفردية فحسب، وإنما اشتملت أيضاً على الألبومات بالكامل.

جدير بالذكر أنه وعند النقر على مربع “Recently Played” لن يتم تشغيل مسار الأغنية على الفور، وإنما سيتم تحويلك أولاً إلى قائمة أو قسم يشتمل على “جميع” ما تم تشغيله مؤخراً على التطبيق.

بالطبع هي ميزة بديهية وفي غاية الأهمية تعمل على راحة المستخدم لأنها تتيح له القدرة على الوصول إلى ما استمع إليه منذ قليل بسهولة وبشكل أفضل من أي وقت مضى.

فإن الهدف الرئيسي من امتلاك ساعة ذكية في وقتنا الحالي هو بالأساس تسهيل الوصول إلى العديد من متطلبات الاستخدام الخاصة بك دون أن تكون مُضطر على استخدام هاتفك الذكي.

الآن، ومن أجل الاستفادة من هذه الميزة الجديدة، ينبغي أن تمتلك أحدث إصدار من تطبيق YouTube Music على ساعتك الذكية، حيث يُقال أنه تم رصد هذه الميزة في إصدار 5.06.40 مما يعني أنك مُضطر على التأكد من امتلاك هذا الإصدار على ساعتك للاستفادة من الميزة.