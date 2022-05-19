جنود أوكرانيون يعثرون على قطع أثرية بالصدفة

لم يكن جنود أوكرانيون تابعون للواء 126 في الجيش الأوكراني يعلمون أن حفرهم للخنادق في مدينة أوديسا سيقودهم إلى اكتشاف أثري.

وعثر الجنود على مجموعة من القطع الأثرية التي يعود تاريخها للقرن الثالث الميلادي، وشملت القطع المكتشفة جرات كانت تستخدم لتخزين البضائع السائلة أو الجافة.

وأشار الخبراء إلى أن شكل الجرار الطويلة ذات العنق كان شائع الاستخدام في المستوطنات الرومانية والبيزنطية القديمة، وأكدوا عودتها لوقت كانت فيه أوديسا مستوطنة رومانية.

يذكر أن الجنود قاموا بتسليم القطع للعاملين في متحف أوديسا، قبل أن يقوم علماء الآثار بتوثيق الاكتشاف، وذلك بسبب ظروف الحرب الدائرة في أوكرانيا.

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