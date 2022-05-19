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مؤشرات تدل على الإصابة بحساسية الهستامين

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عرفت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي حساسية الهستامين بعدم قدرة الجسم على تفكيك هرمون هستامين لوجود خلل في وظيفة الإنزيم.

وقالت إن أعراض الإصابة بهذه الحساسية تظهر على شكل آلام متكررة في البطن، إسهال، صداع، الشعور بسخونة الجسم، الطفح الجلدي والحكة، واحمرار الوجه.

وأشارت إلى أن هذه الأعراض تظهر بعد دقائق أو ساعات قليلة من تناول الأغذية المسببة للحساسية، والتي حددتها بالجبن، النقانق، الشاي، الأسماك المعلبة، الفواكه، الحمضيات، المكسرات، وجبن القمح.

ودعت إلى استشارة الطبيب عند ظهور هذه الأعراض، وأكدت إمكانية علاج هذه الحساسية من خلال استخدام بعض الأدوية وتغيير النظام الغذائي.

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قناة 218 الليبية

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