العائلة البريطانية المالكة تكشف عن النجوم المشاركين بحفل اليوبيل البلاتيني للملكة

كشفت العائلة البريطانية المالكة من خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك عن الفنانين الذين سيحيون احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

وضمت قائمة الفنانين الذين سيشاركون في الحفل الذي سيقام في باكينغهام بالاس في 4 يونيو القادم كلاً من فريق الروك كوين، الأمريكية إليشا كيز، فنان الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي، السير إلتون جون، والسير رود ستيورات، ديانا روز وغيرهم.

كما سيشهد الحفل مشاركة عازف فريق كوين براين ماي للمرة الثانية بعد مشاركته باحتفالات اليوبيل الذهبي قبل 20 عاما.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل مشاركة أكثر من 100 فنان بريطاني، و10 عروض.

يذكر أن احتفالات اليوبيل البلاتيني ستقام في الفترة ما بين 2 و5 يونيو القادم وذلك بمناسبة إتمام الملكة إليزابيث الثانية 70 عاما على العرش، والتي تعد أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا.

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