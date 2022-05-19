آسوس تكشف عن حاسوب محمول حديث ومتطور مناسب للألعاب

فاجأت شركة آسوس التايوانية عشاقها بإطلاقها حاسوب جديد ومتطور، يضم معالجاً من الجيل التاسع أطلقت عليه Vivobook Pro 16X.

وقالت الشركة التايوانية إنّ حاسوبها الجديد يتميز بأدائه العالي، بفضل تزويده بمعالج Core-i9-12900H.

وأشارت إلى أنّ هذا الجهاز مناسب لعشاق الألعاب، بفضل وجود بطاقة الرسوميات RTX 3070 Ti، وتقنية التبريد Ice-Cool-Pro.

وسيضم الجهاز شاشة OLDE مقاس 16 بوصة ودقة وضوح 3.2K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتتميز هذه الشاشة بزمن استجابتها المنخفض للغاية، والذي يساعد على تشغيل الألعاب بسهولة كبيرة.

ويتميز هذا الحاسوب ببطاريته التي ستأتي بسعة تصل إلى 90 واط\ساعة، وباحتوائه على مجموعة من المنافذ كمنفذ HDMI، وUSB.

يُذكر أنّ آسوس لم تقدم أي معلومات حول سعر الحاسوب الجديد، أو موعد طرحه في الأسواق.

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