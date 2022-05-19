كيفية تحسين جودة المكالمات على الايفون والايباد – ميزة خفية!

في عصرنا الحالي أصبحنا نعتمد كثيراً على إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت عوضاً عن شبكات المحمول التقليدية، ولحسن الحظ فإن أجهزة الايفون والايباد لديها الآن خاصية لتحسين جودة الصوت أثناء المكالمات.

ميزة تحسين صوت المكالمات في الايفون والايباد لا تدعم المكالمات الهاتفية وإنما المكالمات التي تتم عبر الإنترنت من خلال تطبيقات مثل: فيس تايم، واتس اب، سيجنال، تيليجرام، سناب شات، وغيرها من التطبيقات المماثلة.

كيفية تحسين جودة الصوت في المكالمات على الايفون والايباد

كل ما عليك هو التوجه إلى مركز التحكم Control Center أثناء المكالمة التي تجريها عبر واتس اب او فيس تايم أو أي تطبيق آخر ثم اختيار نمط أو وضع الميكروفون Mic Mode (ستجد هذا الخيار مضافاً إلى مركز التحكم أثناء المكالمة فقط)

ستجد أمامك ثلاثة أنماط مختلفة للصوت كالآتي:

قياسي Standard: وهو الوضع الافتراضي للصوت.

عزل الصوت Voice Isolation : هذا الخيار يعمل على الحد من الضوضاء حولك (كصوت السيارات أو التلفاز مثلاً) وإبراز صوتك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة الصوت حتى يكون صوتك واضحاً ونقياً للطرف الآخر.

النطاق الواسع Wide Spectrum : وفي هذه الحالة سوف يتم الإبقاء على الأصوات من حولك دون عزلها أو حجبها.

بالطبع يمكنك الإبقاء على الوضع القياسي Standard أو الانتقال إلى خيار عزل الصوت Voice Isolation لمزيد من معالجة وتنقية الصوت الواصل للطرف الآخر، ويمكنك التنقل بين الخيارات المختلفة بحسب البيئة المحيطة حولك أثناء إجراء المكالمات.

لاستخدام هذه الميزة يجب أن يكون جهاز الايفون أو الايباد خاصتك يعمل بنظام تشغيل iOS 15 أو iPadOS 15 فما أحدث.