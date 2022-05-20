أندرويد 13 – الإصدار التجريبي الثاني يحتوي على هذه الميزة الهامة!

أعلنت شركة جوجل عن نظام أندرويد 13 بشكل رسمي خلال مؤتمر I/O 2022 السنوي وأطلقت الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل والذي يًمكن تثبيته الآن على عدد كبير من الهواتف الأندرويد الرائدة.

حصلت الشاشة الرئيسية في التحديث الجديد من النظام على بعض التحسينات الرئيسية والتي من أبرزها ميزة البحث على الشاشة الرئيسية التي جمعت بسلاسة بين البحث على الويب وبداخل الهاتف، مع توفير التكامل للتجربة المرئية الديناميكية للرسوم المتحركة وعناصر أيقونات البحث، هذا وبالإضافة إلى القدرة على تثبيت نتائج استعلامات البحث المُفضلة من أجل الوصول إليها بسهولة في أي وقت لاحق.

بناءً على ما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة جوجل خلال كلمته في مؤتمر I/O 2022 فإن تجربة البحث الجديدة ستكون متاحة عبر شريط البحث المتواجد في الجزء السفلي من الشاشة على هواتف Google Pixel أو من خلال درج التطبيقات الذي يُمكن الوصول إليه عن طريق التمرير السريع على الشاشة الرئيسية.

ربما يتساءل بعضكم ما هو الفرق بين هذه الميزة وطريقة عملها في السابق. الفكرة أن الميزة الجديدة أصبحت جزءًا من اللانشر الأساسي والتي تتكامل مع عناصر المواد التي قام المستخدم بتلوينها بنفسه والمستندة على خلفية الشاشة الرئيسية المستخدمة.

أثناء البحث، سيتم عرض صفاً كاملاً من اقتراحات التطبيقات في الجزء العلوي من النتائج ومجموعة من نتائج عمليات البحث الأخيرة فوق لوحة المفاتيح – تماماً كما هو موضح في صورة المثال السابق.

يمكنك عمل إنهاء لنتائج البحث بمجرد التمرير سريعاً إلى الأسفل أو باستخدام إيماءة العودة إلى Home. أيضاً عند التمرير سريعاً على الشاشة الرئيسية للكشف عن درج التطبيقات، سيتم فتح لوحة المفاتيح فوراً بشكل تلقائي، ومع ذلك ستظل الشاشة قادرة على عرض تطبيقاتك قبل البدء في الكتابة مما يمنح المستخدم خيار التمرير بينها بدلاً من الكتابة والبحث عنها.

من المؤكد أن الميزة الجديدة تجلب تجربة استخدام أكثر سلاسة والتي أصبحت بالكامل من مسؤولية اللانشر بدلاً من كونها مجرد اختصار سريع لتطبيق بحث جوجل.

وبناءً على تقرير موقع Android Police فإن الانتقالات بين واجهة البحث واللانشر أصبحت أفضل من أي وقت مضى عندما كان يتم التعامل معها من خلال تطبيقين مختلفين.