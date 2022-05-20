الكشف عن موعد طرح الجزء الثاني من مسلسل لعبة الحبار

أكد مخرج ومؤلف مسلسل “لعبة الحبار” هوانغ دونغ هيوك وجود جزء ثاني للعمل، وقال إن الجزء الجديد سيتم عرضه في نهاية عام 2023 أو 2024.

وأشار إلى أنه يناقش حاليا مع منصة نتفليكس مجموعة من الأمور التي تتعلق بالموسم الثاني للمسلسل الذي حقق الجزء الأول منه شعبية كبيرة.

وقال هوانغ إنه حضر 3 صفحات من أفكار قابلة للتحويل إلى سيناريوهات، وأكد أن الموسم الجديد سيشهد المزيد من الألعاب الممتعة والمشوقة.

وكان الجزء الأول من المسلسل قد سلط الضوء على الفئات المهمشة في كوريا الجنوبية، حيث شارك أشخاص من هذه الفئات في ألعاب أطفال مميتة بهدف الفوز بجائزة مالية ضخمة، والتي كانت من نصيب متسابق واحد من أصل 456 متسابقًا في حين خسر بقية المتسابقون حياتهم خلال الألعاب.

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