تعرف على أهم الأعراض المصاحبة للإصابة بمرض جدري القرود

كشف أستاذ الأمراض المعدية في الجامعة الوطنية الأسترالية بيتر كوليجنون، أن فيروس جدري القرود يؤدي إلى أعراض شبيهة بالأنفلونزا تشمل الحمى وآلام الجسم والقشعريرة، كما يتسبب في ظهور طفح جلدي مميز على شكل آفات غالبًا ما تبدأ على الوجه.

وقال كوليجنون: الحيوانات هي خزان الفيروس، ويعتقد أن القوارض هي المصدر الرئيس، ويبدو أنه ينتشر في الغالب ويصل إلى البشر من خلال التفاعل مع الحيوانات المصابة.

وأضاف: تشمل عوامل الخطر المرتبطة بانتقال العدوى من إنسان إلى آخر النوم في نفس الغرفة أو السرير ، أو العيش في نفس المنزل، أو الشرب أو الأكل من نفس طبق الشخص المصاب.

وأضاف كوليجنون: فيروسات الجدري ليست جديدة، وجدري القرود ليس مثل كوفيد، من حيث معدل الانتشار المرتفع.

تم تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط أفريقيا، خلال الجهود المكثفة للعثور على الجدري والقضاء عليه.

ويتسم جدري القرود بأنه فيروس نادر للغاية خارج أجزاء من إفريقيا، ولا ينتشر بسهولة بين الناس.

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