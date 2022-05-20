سمير غانم أسطورة رسمت البسمة على شفاه عشاقها

يصادف 20 مايو 2022 الذكرى الأولى لرحيل الفنان المصري سمير غانم، الذي توفي عن عمر يناهز 84 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الفنان الراحل واحدا من أهم الفنانين الكوميديين العرب، وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال التي رسمت البسمة على شفاه المتابعين حتى أطلق عليه لقب “ملك الضحك” و”نجم الكوميديا”.

تميز سمير غانم بخفة دمه، وأسلوبه الجذاب الذي استطاع من خلاله جذب قلوب المشاهدين وأسرهم.

ولد الفنان الراحل في 15 يناير 1937، ودرس الزراعة في جامعة الإسكندرية، قبل أن يكون مع جورج سيدهم والضيف أحمد فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي حققت شهرة كبيرة، والتي قدمت عددا من الأعمال أبرزها “روميو وجولييت”، و”طبيخ الملايكة”.

تعد فترة السبعينات والثمانينات أزهى فترات سمير غانم، حيث قدم خلالها مجموعة من أهم أعماله كمسرحية “المتزوجون” ومسرحية “أهلا يا دكتور” بالإضافة إلى تقديمه فوازير رمضان.

ولم تقتصر أعمال سمير غانم على المسرح وحسب، بل انتقلت للسينما والدراما، حيث قدم خلال مسيرته أكثر من 400 عمل فني تنوعت ما بين المسرحيات، المسلسلات، والأفلام.

تزوج سمير غانم من الفنانة دلال عبد العزيز عام 1984 وأنجب منها ابنتين هما إيمي ودنيا.

عرف عن سمير غانم حبه إطلاق النكات، وعشقه لرسمه البسمة على وجوه متابعيه، وهذا ما جعل مقولاته المضحكة تنتشر على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي حتى يومنا هذا.

يذكر أن النجم الراحل قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الرائعة نذكر منها: المتزوجون، روميو وجولييت، الصديقان، لسنا ملائكة، السراب، واحد في المليون، المجانين الثلاثة، نحن الرجال الطيبون، فرقة المرح، نار الشوق، ولد وبنت الشيطان، الرجل الذي عطس، وغيرها العديد من الأعمال.

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