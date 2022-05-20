أخيراً – جوجل تُعيد تصميم مظهر متجر جوجل بلاي على سطح المكتب!

لقد مرت سنوات طويلة منذ أن رأينا أي تغيير جديد يطرأ على تصميم واجهة متجر جوجل بلاي على أنظمة سطح المكتب. ربما جوجل ترى أن الأمر لا يستدعي نظراً لأن أغلب المستخدمين يعتمدون على هواتفهم الذكية من أجل الوصول إلى المتجر لتحميل التطبيقات والألعاب.

ولكن إذا كنت من بين المستخدمين الذين يرغبون في التعامل مع واجهة عرض جديدة لمتجر جوجل بلاي على جهاز الكمبيوتر، فلدينا أخبار سارة من أجلك، حيث قررت الشركة تحديث تصميم واجهة المتجر ونظام عرضه للتطبيقات والألعاب والأفلام وغير ذلك.

على مدار العامين الماضيين كان تصميم متجر جوجل بلاي يعتمد على مظهر بديهي وواضح وسهل الاستخدام، باختصار شديد كان لديه طابع جمالي بسيط. جميع المنتجات على المتجر كان لديها زوايا دائرية بينما جميع الأشياء الأخرى لديها خطوط مستقيمة ومسطحة.

كل شيء كان رائعاً على مدار السنوات الماضية ولكن خلال الأشهر القليلة الماضية تغيرت عقلية التصميم الخاصة بشركة جوجل وبشكل جذري وبالأخص إذا ما حاولنا الحديث عن مواد التصميم الجديدة التي استخدمتها مع نظام أندرويد 12.

جوجل تعيد تصميم مظهر متجر جوجل بلاي

جدير بالذكر أن التصميم الجديد لم يصل بعد إلى جميع المستخدمين من جميع أنحاء العالم مما يعني أن الشركة لا تزال تختبر التصميم مع عدد محدد من المستخدمين.

بناءً على الصور التي تم رصدها على إحدى المواقع التقنية، فلقد تبين أن جوجل عملت على إحداث تغيير جذري في واجهة ونظام عرض المتجر لجميع المنتجات دون استثناء.

فبدلاً من التنقل عبر الفئات باستخدام لوحة العناصر اليمنى أو اليسرى – حسب لغة المتجر – فسوف توجد جميع الفئات في الجزء العلوي من المتجر على هيئة علامات تبويب مكتنزة بجانب بعضها البعض.

الصفحة الرئيسية تحتوي على فئات مختلفة والتي من بينها التطبيقات والألعاب والأفلام والعروض التلفزيونية والكتب وأخيراً فئة الأطفال. بعد ذلك سيمنحك المتجر اختيار نوع واسم الهاتف الذي تريد الحصول من أجله على المنتجات الجديدة.

جدير بالذكر أنك ستجد زر مخصص لاختيار الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة Chromebook أو أجهزة التلفزيون. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات، فهي لا تزال بداخل التصميم الشبكي، ولكن جميع المربعات التي تحتوي على صور التطبيقات أصبحت مستديرة الزوايا.

أما بالنسبة للألعاب، فلقد أصبحت صورها بداخل مستطيلات عريضة من حيث الشكل ودائرية عند الزوايا بدلاً من مظهر الزوايا الحادة القديمة. ومع التمرير إلى الأسفل ستجد بقية التطبيقات الأخرى بداخل مربعات دائرية.

بشكل عام التصميم الجديد الذي حصل عليه متجر جوجل بلاي على أنظمة سطح المكتب أصبح أفضل من أي وقت مضى، وفي نفس الوقت يتماشى مع لغة التصميم الجديدة الحالية التي تستخدمها جوجل “Material You”.