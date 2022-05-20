الموت يغيب الفنان المصري سمير صبري

أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي وفاة النجم المصري الكبير سمير صبر عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقال أشرف زكي إن موعد الدفن وموعد الصلاة عليه لم يتحددا حتى الآن.

وكان الفنان الراحل قد عانى مؤخرا من مشاكل في القلب، وكان يستعد لإجراء عمل جراحي في القلب تأجل مرات عدة بسبب عدم انضباط معدلات السكر وضغط الدم نتيجة تقدمه في السن.

ويعد الفنان المولود في 27 ديسمبر 1936 واحدًا من أهم الفنانين العرب والمصريين، حيث عمل في بداية حياته في الإذاعة الإنجليزية قبل أن يتجه إلى التمثيل في ستينات القرن العشرين.

قدم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية حوالي 217 عملاً في مجال المسرح، السينما، والدراما، وعمل مع كبار الفنانين كعبد الحليم حافظ، نور الشريف، فؤاد المهندس، شويكار لبنى عبد العزيز، حسين فهمي وميرفت أمين، وغيرهم من الفنانين.

ويعد مسلسل “فالنتينو” الذي جمعه بعادل إمام والذي عرضه في عام 2020 آخر أعماله.

ومن أبرز الأعمال التي قدمها سمير صبري نذكر: هارب من الأيام، العسل المر، قضية رأي عام، امرأة في السجن، الأبواب المغلقة، اللص والكلاب، زقاق المدق، الأخوة الأعداء، وغيرها الكثير من الأعمال.

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